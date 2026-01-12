República Dominicana logra reducir en 99 % los ataques con “ácido del diablo” en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las agresiones contra mujeres con el denominado “ácido del diablo”, uno de los delitos más crueles y alarmantes registrados en la República Dominicana en años recientes, se redujeron en un 99 % durante el año 2025, como resultado directo de las firmes medidas implementadas por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), bajo la dirección ejecutiva del doctor Eddy Alcántara.

Hace apenas algunos años, el país llegó a registrar más de un centenar de ataques con sustancias químicas corrosivas en distintos puntos del país, una situación que generó profunda alarma social, indignación colectiva y un fuerte reclamo ciudadano por acciones contundentes del Estado para frenar este tipo de violencia extrema, que afectaba principalmente a mujeres y a sus familias.

Ante este panorama, Alcántara, tan pronto asumió el cargo en marzo de 2021, asumió un rol protagónico al endurecer los controles sobre la comercialización, distribución y uso de sustancias químicas altamente peligrosas, conocidas popularmente como “ácido del diablo”.

Estas acciones incluyeron operativos nacionales, decomisos masivos, sometimientos a la justicia y una coordinación estrecha con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado.

En ese contexto, se recuerda que, en septiembre de 2021, el presidente de la República, Luis Abinader, expresó con firmeza que no se podía permitir que ese “desgraciado ácido del diablo” continuará afectando a la familia dominicana, al tiempo que anunció una ofensiva directa contra su comercialización.

“No se puede permitir que ese desgraciado ácido del diablo siga afectando a la familia dominicana, por lo que nos vamos a enfocar con Pro Consumidor a la cabeza para que este químico desaparezca de la República Dominicana”, afirmó el mandatario en ese momento.

El jefe de Estado también abogó por que todo el peso de la ley recayera sobre aquellos que vendieron sin ningún y de manera irresponsable este producto, advirtiendo, al propio tiempo, que no habría tolerancia frente a este tipo de prácticas criminales.

“Vamos a lograr eso, Eddy (Alcántara), con el trabajo decidido que ya hemos ido avanzando”, agregó el presidente Abinader, respaldando públicamente la labor ejecutada desde Pro Consumidor.

Especialistas y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer coinciden en que la reducción histórica de estos ataques representa un hito en la lucha contra la violencia de género, demostrando que la voluntad política, la acción institucional coordinada y la aplicación rigurosa de la ley pueden salvar vidas y devolver tranquilidad a la sociedad dominicana.

La drástica caída de estos crímenes no sólo marca un antes y un después en materia de seguridad ciudadana, sino que también consolida la gestión del doctor Eddy Alcántara como un referente de acción efectiva, compromiso social y protección de los sectores más vulnerables, en uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente del país.