Inespre garantiza 80 mil libras de pollo en la Gran Feria Agropecuaria desde este viernes

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) anunció que en la Gran Feria Agropecuaria que realizará desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de diciembre en la Ciudad Ganadera, dispondrá de 80 mil libras de pollo para la venta a precios asequibles.

La información fue ofrecida por el director del organismo, David Herrera Díaz, quien explicó que los pollos se comercializarán enteros, con un peso de más de cuatro libras, a un costo de 200 pesos por unidad.

Herrera Díaz precisó que la venta de este y otros productos se realizará en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con atractivas ofertas de una amplia gama de alimentos, entre los que se incluyen piernas de cerdo, arroz, aceite, habichuelas, ajo, cebolla, así como diversos rubros y vegetales que llegarán directamente del productor al consumidor.

“Estamos satisfechos con el éxito que ha tenido esta iniciativa, que forma parte de la Brisita Navideña que ejecuta la Presidencia de la República”, expresó el funcionario.

Indicó que el proyecto ya ha beneficiado a miles de personas en Santo Domingo Este, San Cristóbal, Higüey, Santiago, Montecristi y Azua, permitiéndoles abastecerse de alimentos de calidad a precios accesibles.

Asimismo, informó que además de la feria que inicia este viernes en la Ciudad Ganadera, la iniciativa continuará los días 22 y 23 de diciembre en San Juan, y 27 y 28 de diciembre en Villa Altagracia.

Finalmente, David Herrera Díaz invitó a los residentes del Gran Santo Domingo a acudir a la Feria Ganadera a partir de este viernes y exhortó a la ciudadanía a seguir las redes sociales @InespreRD para obtener más detalles del proyecto.