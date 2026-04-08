Inicia vigilia en Jet Set en honor a las victimas de la tragedia

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Pasadas las 10:20 de la noche inició de manera formal la vigilia pautada para este martes frente a la discoteca Jet Set, en conmemoración de las 236 víctimas mortales de la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025.

Decenas de personas, entre ellas familiares, amigos y allegados de los afectados, se congregaron en la llamada “zona cero” para elevar oraciones y pedir consuelo, así como esperanza para las familias que aún viven con el impacto de aquella fatídica noche