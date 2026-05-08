Apple desarrolla los AirPods con cámaras e inteligencia artificial, según Bloomberg

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Apple entró en la fase de pruebas avanzadas de sus nuevos auriculares AirPods Pro equipados con cámaras impulsadas con inteligencia artificial (IA), un dispositivo cuyo diseño y funciones están prácticamente finalizados a la espera de su producción en masa, según informó este jueves Bloomberg.

La principal innovación de estos auriculares radica en la integración de cámaras que captarán información visual del entorno para enviarla directamente al asistente digital Siri.

No podrán hacer fotos ni vídeos

A diferencia de otros dispositivos portátiles, estas cámaras no tendrán capacidad para realizar fotografías ni grabar vídeos. Su uso será exclusivo para usar como "los ojos del asistente digital Siri".

El objetivo de la firma de Cupertino, según el medio, es permitir que el usuario pueda preguntar a Siri sobre objetos que esté viendo en ese momento, emulando la capacidad de análisis de imagen de los actuales chatbots.

Un pequeño indicador LED se iluminará siempre que el dispositivo esté enviando información visual al asistente, parecido a lo que sucede cuando se activa la cámara de las gafas con IA de Meta -las cuales sí que pueden grabar y sacar fotos-.

Bloomberg indicó que la idea de este nuevo dispositivo, en el que la compañía de la manzana mordida lleva trabajando cuatro años, es permitir a los usuarios hacer preguntas sobre un objeto que estén viendo.

"Por ejemplo, podrían estar frente a ingredientes de cocina y preguntar qué deberían preparar para la cena", anotó el medio.

Los AirPods han sido un éxito rotundo para Apple desde su lanzamiento en 2016.

Pese a que los planes iniciales apuntaban a la primera mitad de 2026, el lanzamiento se ha visto desplazado para coincidir con la llegada de la versión mejorada de Siri en iOS 27, prevista para septiembre.

Apple está compitiendo con OpenAI, Meta, Google y otras empresas en el creciente mercado de dispositivos con IA