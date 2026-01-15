Inició ayer operación de Tren Turístico de Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El Roco Tren Turístico de Santiago fue puesto en operación para poner en valor el patrimonio histórico, cultural y urbano, ofreciendo a residentes y visitantes una experiencia accesible y sostenible que fortalece la identidad santiaguera, dinamiza la economía local y posiciona a Santiago como un destino cultural permanente a nivel nacional e internacional.

Su partida inició desde el Gran Teatro del Cibao gracias a la visión, apertura y respaldo de su directora, Chiqui Checo, quien facilitó la integración del proyecto a uno de los principales referentes culturales de la ciudad corazón.

La actividad reunió a la gobernadora Rosa Santos, el alcalde Ulises Rodríguez, el director del INTRANT, Milton Morrison, la viceministra Ángela Jáquez, así como a representantes de organismos de seguridad, del sector turístico y empresarial, entre otros que respaldaron esta iniciativa de turismo cultural y urbano.

Durante el acto, Carmen Yomaris Gómez, presidenta de Gómez Tours, destacó el compromiso de la empresa, con más de 30 años de trayectoria, en la comercialización nacional e internacional del proyecto, reafirmando su rol como aliada estratégica para la proyección turística de la ciudad. Gómez Tours asume esta responsabilidad con la visión de convertir el Roco Tren en un nuevo ícono de la oferta turística de Santiago.

Por su parte, Carlos Rodolí Conde, presidente de Roco Solutions e inversionista del proyecto, resaltó la confianza en Santiago como destino emergente para la inversión turística, subrayando que el Roco Tren representa una apuesta innovadora que integra movilidad turística, cultura e identidad, alineada con las nuevas tendencias del turismo urbano.

El alcalde Ulises Rodríguez valoró la iniciativa como un ejemplo de cómo la articulación entre el sector público y privado puede generar proyectos de alto impacto para la ciudad, recordando el éxito alcanzado por el tren durante la pasada temporada navideña y reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con iniciativas que fortalezcan el turismo, la cultura y la convivencia ciudadana.

En tanto, el director general del Intrant, Milton Morrison, destacó la importancia de proyectos que integren movilidad, ordenamiento y seguridad vial, señalando que el Roco Tren Turístico se suma a los esfuerzos institucionales por construir ciudades más organizadas, seguras y orientadas al disfrute responsable de los espacios.