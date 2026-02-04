Instalan semáforos inteligentes en la avenida San Vicente de Paúl

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) puso en funcionamiento un semáforo inteligente en la intersección de la avenida San Vicente de Paul con la Carretera Mella, frente a Megacentro, interviniendo uno de los puntos más congestionados y dinámicos del tránsito municipal con una solución tecnológica orientada a mejorar la organización vial.

El sistema introduce un esquema de señalización distinto al tradicional, incorporando un poste semafórico completamente iluminado en verde para indicar con mayor claridad cuál dirección tiene la preferencia de paso, mientras las demás vías permanecen en rojo.

Esta configuración busca hacer más visible la indicación, reducir confusiones y ordenar los movimientos de cruce.

Durante su funcionamiento, el semáforo alterna los ciclos de circulación de manera estructurada: habilita el tránsito en un sentido determinado, pasa a fase amarilla como advertencia preventiva y posteriormente cambia a rojo, permitiendo el desplazamiento en la dirección contraria. El mecanismo procura disminuir interferencias entre flujos vehiculares en una intersección donde convergen vehículos privados, transporte público y peatones.

La intervención forma parte de las acciones que impulsa el ASDE para el ordenamiento del tránsito y la modernización de la señalización vial, priorizando zonas consideradas neurálgicas dentro de la movilidad de Santo Domingo Este. La rotonda de la San Vicente ha sido históricamente un punto de alta circulación y maniobras simultáneas, lo que hace de esta instalación una medida relevante para la seguridad y la fluidez vehicular.

Las autoridades recuerdan que la efectividad de cualquier sistema de control vial depende también del respeto a las normas de tránsito, la prudencia de los conductores y la educación vial, elementos clave para que la tecnología cumpla su propósito.

Más que una novedad visual, este semáforo representa una forma distinta de gestionar el tránsito en escenarios complejos. La intervención apuesta por una señalización más visible, organizada y acorde con la dinámica real de la vía, marcando un paso hacia una movilidad más estructurada y segura en Santo Domingo Este.