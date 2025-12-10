Los Mets seguirán utilizando a Juan Soto como jardinero derecho titular en 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Juan Soto probablemente tendrá que pasar a bateador designado en algún momento de su contrato de 15 años con los Mets, pero no se espera que lo haga en 2026.

El dirigentes Carlos Mendoza indicó el lunes en las Reuniones Invernales que seguirá usando a Soto de forma consistente en el jardín derecho esta temporada.

"No le gusta ser bateador designado", dijo el manager. "Se enorgullece de ser un buen defensor y seguirá haciéndolo. El calendario a veces dictará que se debe lidiar con problemas físicos, y uno intenta mantener su bate en la alineación. El bateador designado puede entrar a jugar, pero si se siente lo suficientemente bien, estará en el jardín derecho".

Soto solo participó en tres juegos como bateador designado durante su primera temporada en Queens.

Trabajó arduamente con el entrenador de jardines Antoan Richardson para mejorar su defensa durante los entrenamientos de primavera, pero aun así terminó con un Valor de Carreras de Fildeo de -13 y Outs Por Encima del Promedio de -12 durante su primera temporada en Queens.