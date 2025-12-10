Salud, educación y seguridad ciudadana: los derechos más vulnerados en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. - El Defensor del Pueblo presentó el Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos, donde reveló que la salud, seguridad social, la integridad personal, la educación, la protección del medioambiente y el trabajo son los derechos menos garantizados en el país.

La información proviene del estudio levantado por el órgano constitucional mediante encuestas, consultas regionales, diálogos en tu comunidad, monitoreo de medios de comunicación, estadísticas institucionales y análisis de jurisprudencia nacional.

El informe reflejó que el 50 % de las personas consultadas señaló a la Policía Nacional como la institución que más vulnera los derechos. El 63 % considera que la calidad de los servicios públicos está igual o mejor que hace cinco años. Sin embargo, cerca del 50 % de la población asegura que la calidad de los servicios públicos actualmente limita parcial o totalmente el ejercicio de sus derechos.

Precisó que las poblaciones más vulnerables son las mujeres, personas envejecientes y con alguna discapacidad.

Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa

“Reconocemos que hoy más dominicanos saben cuáles son sus derechos, y una muestra de eso es que un 50 % de la población confía en el Defensor del Pueblo”, afirmó el titular del órgano extrapoder, Pablo Ulloa.

Para conocer de cerca la percepción de la garantía de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo visitó las 32 provincias y más de 120 municipios del país. Esto le permitió levantar el diagnóstico de garantía de los derechos.

“Ha sido un trabajo arduo y el 2024 y 2025 sirvieron para llevar el Defensor del Pueblo a la gente a través de La Ruta de los Derechos y los Diálogos en tu Comunidad”, declaró. “En el 2026 tendremos las Casas De los Derechos en 10 regiones del país, para ampliar el campo de acción de nuestra institución”, puntualizó Ulloa.

El Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo fue presentado este miércoles 10 de diciembre, en conmemoración del 77 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El acto contó con la participación del director del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Gregorio Moreno, quien tuvo a su cargo la ponencia “Los sistemas de prestación de servicios desde una perspectiva de derechos fundamentales”.

El informe completo está disponible de manera íntegra en el sitio web del Defensor del Pueblo. Allí la ciudadanía puede acceder al documento para conocer cada detalle del mismo.