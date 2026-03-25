Interior y Policía prohíbe fiestas masivas durante toda la Semana Santa

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El Ministerio de Interior y Policía prohibió las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en zonas de playas, ríos, arroyos y balnearios de sus alrededores y la instalación de estructuras transitorias en dichos lugares, durante el asueto de la Semana Santa 2026, es decir, desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 05 de abril de 2026, inclusive.

La decisión fue tomada mediante la Resolución número MIP-RR-0001-2026, respecto a medidas preventivas relacionadas con la conmemoración de la Semana Mayor.

Del mismo modo, según el Artículo 2 de resolución, la entidad prohibió el expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo, día 03 de abril de 2026; vencido este plazo, la Resolución núm. ESP/001-2022, conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Turismo, de fecha 11 de abril de 2022, retomará de manera íntegra su efectividad.

Entre las consideraciones del Ministerio de Interior y Policía para la prohibición están el impacto a la seguridad, el orden público, la movilidad o la convivencia ciudadana que pueden generar las fiestas masivas a eventos o celebraciones que congregan a un gran número de personas en un mismo lugar, generalmente en espacios públicos o de acceso abierto, donde se realizan actividades recreativas que implican música de alta potencia, bailes, por la magnitud y concentración de asistentes.