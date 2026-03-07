Interpol captura en Colombia a dominicano "Ángel Capucha", presunto líder de red que opera en Cibao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, a través de la OCN-Interpol Santo Domingo, informó sobre la captura en Colombia del fugitivo dominicano Ángel Capucha, quien era buscado mediante Notificación Roja Internacional por su presunta implicación en un homicidio ocurrido en la provincia Espaillat y por su vinculación a una estructura criminal dedicada a múltiples actividades delictivas.

El detenido fue identificado como Ángel Pascual García Vásquez, de 39 años, contra quien pesaba la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-9-22/1-2025, en virtud a la orden judicial de arresto No. 598-01-2023-SARR-00317, emitida por su presunta responsabilidad en el homicidio de Juan Francisco Villar (a) Francis.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho que se le imputa ocurrió el 18 de marzo de 2023 en el sector Los López, provincia Espaillat, presuntamente motivado por una deuda monetaria vinculada a actividades de narcotráfico.

Las investigaciones señalan que García Vásquez, alias “Ángel Capucha”, es señalado como presunto líder de una estructura criminal con operaciones en las provincias Espaillat, La Vega, Santiago, Nagua, Puerto Plata y Mao, Valverde, dedicada a la comisión de delitos como homicidio, narcomenudeo, lavado de activos, cobro compulsivo y sicariato.

Las autoridades indicaron que la captura fue posible gracias al intercambio de información entre la OCN INTERPOL Colombia y la OCN-Interpol Santo Domingo, como parte de las acciones adoptadas por INTERPOL en apoyo al proyecto el PACCTO 2.0.

La detención del reclamado ha sido puesta en conocimiento de las autoridades judiciales concernientes, a través de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, para fines de tramitar la solicitud formal de extradición.