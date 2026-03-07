Carolina Mejía recibe respaldo de mujeres líderes en encuentro por el Día Internacional de la Mujer*

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Carolina Mejía recibió este fin de semana el respaldo de cientos de líderes comunitarias, profesionales y dirigentes políticas de las 32 provincias del país en un multitudinario encuentro, donde éstas reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo el liderazgo femenino y de trabajar desde cada territorio para ampliar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Durante su intervención, la aspirante a la Presidencia de la República ofreció un mensaje inspirador, enérgico y profundamente motivador, en el que llamó a las mujeres dominicanas a seguir avanzando con determinación, creer en su capacidad de liderazgo y continuar conquistando espacios en la vida política, social y comunitaria del país.

“La participación laboral femenina subió del 43% al 56%. Trece puntos en veintitrés años. El desempleo femenino cayo del 27% al 12%. Las mujeres somos hoy el 67 por ciento de los graduados universitarios de este país, es decir, estamos ganando espacio, pero aún hay mucho por construir y mi compromiso es trabajar para que las mujeres tengan más y mejores oportunidades ”, aseguró Carolina.

En ese sentido, la diputada Leyvi Bautista resaltó el crecimiento del liderazgo femenino inspirado en el ejemplo de Carolina dentro de la política nacional, y afirmó que cada día más mujeres asumen con valentía y compromiso la misión de servir a sus comunidades y contribuir al desarrollo del país.

“Las mujeres dominicanas estamos cada vez más preparadas y decididas a ocupar los espacios que nos corresponden, aportando capacidad, sensibilidad social y visión de futuro a la política dominicana. Por eso, cada día más mujeres nos sentimos identificadas con el liderazgo de Carolina”, expresó Bautista.

Acompañaron a Carolina la senadora de Azua, Lía Díaz, y las diputadas Liz Mieses del Distrito Nacional, Carmen Ligia Barceló de Hato Mayor; Kenia Bidó y Adelys Olivares diputadas de ultramar; Dorina Rodríguez, provincia Duarte; Ana Miledis Cuevas de San Cristóbal y Juana Castillo de Santiago Rodríguez.

Tambien estuvieron la directora de la junta municipal de San Luis, Wendy Noribel Céspedes; la exalcaldesa de Monte Plata, Altagracia Herrera; la vicedirectora de la junta municipal Juan López, Moca, Provincia Espaillat, Soranyi Peralta; así como las regidoras María Laura, del Distrito, y Patricia Arias, de Esperanza.

Las participantes coincidieron en que el liderazgo femenino representa una fuerza transformadora para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y con mayores oportunidades para todos, destacando además el papel que juega Carolina Mejía como referente del liderazgo femenino en la política nacional.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de entusiasmo, unidad y compromiso, reafirmando la determinación de seguir impulsando el empoderamiento de la mujer y fortaleciendo su participación en la vida política y social del país.