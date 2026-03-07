Luis Abinader se reúne con el secretario de Energía de EEUU: aquí lo que hablaron

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Miami, Florida. – El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo este sábado una reunión bilateral con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, en el marco de la cumbre regional denominada Escudo de las Américas.

Durante el encuentro, el mandatario dominicano y el funcionario estadounidense conversaron sobre temas de cooperación energética y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, así como iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y la seguridad energética en la región.

En la reunión también participaron el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos.

La bilateral se desarrolló como parte de la agenda del presidente Abinader durante su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por Donald Trump, que reúne a líderes del hemisferio para abordar desafíos comunes y fortalecer la cooperación regional.