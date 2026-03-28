Inversión US$225 millones plan de distribución energía

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El Banco Mundial (BM) y las tres empresas distribuidoras de electricidad (Edes) decidieron avanzar en la ejecución de un programa de modernización del sistema de distribución eléctrica que contará con una inversión de US$225 millones financiados por el organismo multilateral, destinados a reducir las pérdidas técnicas y no técnicas y a mejorar la calidad del servicio.

“La continuidad del apoyo del Banco Mundial es fundamental, con un enfoque específico en la eficiencia de distribución y el fortalecimiento institucional de las Edes”, señaló Celso Marranzin, presidente del Consejo Unificado de las entidades.

Mientras que la representante del BM en el país, Carolina Rendón ratificó el compromiso de la institución con el sector, subrayando que el BM pone a disposición de sus países clientes su conocimiento global en la implementación de programas de medición inteligente, reducción de pérdidas, mejora de la gestión comercial de las distribuidoras y viabilidad financiera del sector.

El Programa de Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión y Normalización de Clientes tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, reducir las pérdidas totales de energía y elevar la calidad del servicio en las zonas intervenidas.

A través de esta iniciativa se rehabilitarán 1.182 kilómetros de redes y se normalizarán 219.080 suministros, con un impacto positivo directo en 197.172 hogares y 21.908 comercios, para un total estimado de 580.000 personas beneficiadas en todo el territorio nacional. El financiamiento también establece la implementación de una Plataforma de Gestión de Datos de Medición que centralizará la información proveniente de los sistemas de medición remota y de las plataformas corporativas de las Edes.