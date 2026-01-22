Iván Gatón lamenta derecho internacional ha sido desconocido

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

A propósito del interés de Estados Unidos de adquirir del territorio danés de Groenlandia, el profesor experto en geopolítica Iván Gatón lamentó que ya no se esté pensando en el derecho internacional, ni un mundo de reglas.

“El mundo que nos toca es de mucha incertidumbre donde ya no se esta pensando en el derecho internacional, no es mundo de reglas. Hemos pasado de un mundo kantiano (Enmanuel Kant) a un mundo hobbesianos, quien hablaba de que el hombre es un lobo para el hombre y del Leviatán, que es el imperio”, expresó Gatón.

Recordó que Estados Unidos tiene casi 100 años tratando de que Groelandia le pertenezca y lo que ha hecho Donald Trump es mostrar “el verdadero rostro del poder”.

Gatón advirtió que para el mundo occidental no es positivo el hecho de que Europa y Estados Unidos estén enfrentados por el caso Groenlandia. Reconoció que esto es parte del cambio político hacia un control del pacífico donde se concentra la mayor economía y población del mundo y que la administración Trump dice que Europa está en decadencia, por lo “qué podríamos esperar en ese sentido”.

Indicó que ante el derretimiento del hielo en los polos, la geopolítica de la zona ártico ha cambiando y Rusia ya lleva ventaja, al poner de ejemplo que cuenta con más de 20 barcos rompehielo y Estados Unidos apenas tiene cuatro.

“Por ahí hay una ruta que están cruzando barcos y para Estados Unidos desde la perspectiva de su seguridad nacional es una realidad”, apuntó. Consideró que la imagen de la OTAN está muy afectada, pues su reglamento indica que un ataque a un país miembro es contra todos. “Lo que pasa que el corazón del cuerpo de la OTAN es Estados Unidos, entonces la situación de la OTAN quedará muy maltrecha”, expresó.