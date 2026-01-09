JCE inicia proceso sustitución cédula para 9.4 millones

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Con la captura de los datos biométricos de Digna Mercedes Díaz Rodríguez, una empleada con 53 años en la institución, la Junta Central Electoral (JCE) inició ayer el proceso de renovación de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, el cual impactará a 9.4 millones de ciudadanos y culminará en marzo del 2027.

El inicio del proceso se realizó en la sede de la JCE en un acto encabezado por el Pleno de la institución, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo y los miembros Dolores Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises.

Jáquez Liranzo indicó que el cambio de cédula será a nivel nacional y en 36 países en dos etapas, siendo la primera que inicia con el despliegue controlado y limitado, a realizarse el primer trimestre de este año 2026.

Explicó que el proceso constará de cuatro hitos: el que inició ayer con la captura de datos biométricos y personales y posterior entrega a los servidores de la JCE, excluyendo a los miembros del Pleno y suplentes.

Luego se entregará la primera cédula al presidente de la República, Luis Abinader, el 26 de enero, Día del Padre de la Patria. Posteriormente se realizará una captura controlada y limitada y posterior entrega de la cédula física a servidores públicos y privados.

Finalmente, en los meses de febrero y marzo se llevará a cabo la captura de datos y entrega física inmediata a personas focalizadas, tales como el Congreso, jueces, los delegados políticos, académicos, artistas, deportistas, religiosos y personalidades de diversos sectores.

Esta última fase tiene un alcance de hasta 4,000 cédulas como parte de una estrategia de expansión “planificada que permite consolidar la operación, optimizar los flujos de atención y fortalecer los procesos de producción bajo condiciones reales de servicio”. Apuntó que esas personas tendrán que acudir al auditorio de la JCE.

Jáquez indicó que esta etapa se enmarca en un modelo de despliegue progresivo, conforme a buenas prácticas internacionales en procesos de renovación de documentos de identidad que establecen esquemas ordenados y controlados para garantizar la estabilidad operativa, la calidad del servicio y la confiabilidad integral de los sistemas antes de su despliegue a escala general.

Explicó que la etapa de ejecución plena, inicia en abril con la captura de datos y entrega inmediata de la cédula en todo el territorio, organizado por mes de cumpleaños.