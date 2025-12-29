JCE no laborará durante varios días por Año Nuevo y Día de los Reyes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) informó este lunes que sus dependencias permanecerán cerradas durante varios días con motivo de la celebración de la semana de Año Nuevo y el Día de los Santos Reyes.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Junta dijo que no laborará los días miércoles 31 de diciembre, jueves 1 de enero, viernes 2 de enero y lunes 5 de enero de 2026.

La medida, dijo el organismo, busca permitir la conmemoración de estas fechas tradicionales, por lo que no se ofrecerán servicios administrativos en las oficinas habituales durante ese período.

Según el aviso oficial, las labores se retomarán de manera regular el martes 6 de enero de 2026, en el horario habitual establecido por la institución.

No obstante, se la JCE acotó que algunas dependencias quedarán exceptuadas de esta disposición para garantizar la continuidad de servicios esenciales: las Oficialías del Estado Civil que tengan bodas previamente programadas, así como las delegaciones de las Oficialías del Estado Civil.

Del mismo modo, los centros de expedición de actas y cédulas, ubicados en Galería 360, Occidental Mall, Coral Mall, Bella Vista Mall, Ciudad Juan Bosch, Plaza Central, Sambil y Plaza San Juan estarán laborando de forma parcial.

Estos centros ofrecerán servicios los días 31 de diciembre y 2 de enero de 2026, en horario especial de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.