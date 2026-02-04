México Rojo blanquea 2-0 a Puerto Rico que sigue sin ganar

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El bateador Michael Wielansky bateó de 4-3 con dos remolcadas y Luis Miranda tiró primores en cinco entradas en blanco para guiar este martes a los Charros de Jalisco (México rojo) a su segunda victoria tras blanquear 3-0 a los Cangrejeros de Santurce en el segundo juego de la jornada de la tercera fecha de la 68 ava Serie del Caribe que se celebra aquí en el Estadio Panamericano.

Con ese triunfo, los Charros se colocaron en segundo lugar con marca de dos ganados y uno perdido. Mientras que Puerto Rico atrapó su segundo revés de la serie con un triunfo.

Por los Charros de Jalisco (México verde) comenzó el partido L. Miranda, que trabajó en seis entradas y un tercio, apenas le pegaron dos hits y abanicó a cuatro rivales para acreditarse la victoria. Lanzaron también G. Reyes, M. Foster y Trevor Clifton, quien se acreditó juego salvado.

Por Puerto Rico inició Eduardo Rivera, que cargó con el revés, apenas laboró en tres entradas y dos tercios, permitió cinco hits, dos anotaciones, otorgó cuatro boletos y ponchó a cinco. Los sustituyó J. Morales, quien permitió la tercera carrera de los mexicanos. También lanzaron en el relevo A. Marrero, C. Fernández.

Los mexicanos fabricaron su primera carrera en el mismo primer episodio, agregaron otra en el tercero y la tercera en el quinto innings.

Sobresalieron a la ofensiva por los Charros de Jalisco, Michael Wielansky, quien se fue de 4-3 con dos dobletes y dos empujadas. Igualmente, J. Ornelas bateó de 4-2 con dos anotadas.

Los hits de Puerto Rico lo pegaron Centeno, López y Velazquez.

En encuentro de pelota fue evidente la pobre ofensiva que presentó el conjunto de Santurce que apenas pudo pegar tres hits ante los lanzadores de los Charros.