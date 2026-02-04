Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Buques de Estados Unidos se encuentran en Haití como parte de la Operación Southern Spear, en medio de la crisis política y la violencia de pandillas que atraviesa el país.

La información fue confirmada este martes por la Embajada de Estados Unidos en Haití, que detalló que el USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence llegaron a la bahía de Puerto Príncipe.

“Bajo la dirección del Secretario de Guerra, el USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence arribaron como parte de la Operación Southern Spear”, indicó la misión diplomática en X.

Añadió que la presencia de estas embarcaciones “refleja el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití”, al tiempo que reafirma la colaboración de la Armada y la Guardia Costera estadounidenses para apoyar un Haití “más seguro y próspero”.

La llegada de los buques ocurre días después de que la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe emitiera una alerta de seguridad, informando que se realizaban operaciones de seguridad en zonas al norte, noreste y sur de su sede, donde se registraron intensos tiroteos.

De acuerdo con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), al menos 5,915 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y de las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

Sobre la Operación Southern Spear

Las operaciones de Estados Unidos en el Caribe se desarrollan bajo el nombre de Lanza del Sur (Southern Spear). Según se ha informado, estas acciones se enmarcan en la lucha contra el narcotráfico y han incluido intervenciones marítimas y un aumento de la presión regional en distintos escenarios.