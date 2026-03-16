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JCE sobre nueva cédula: Junta Central Electoral: cuándo será obligatoria la nueva cédula

Durante su intervención, Jáquez Liranzo destacó que el documento incorpora tecnología avanzada

Nueva cédula de identidad de la República Dominicana

Nueva cédula de identidad de la República DominicanaFuente externa

Lency Alcántara
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El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, anunció en el programa El Despertador del Grupo SIN que la nueva cédula de identidad y electoral comenzará a entregarse a partir del 12 de abril.

Durante su intervención, Jáquez Liranzo destacó que el documento incorpora tecnología avanzada y mayores medidas de seguridad, incluyendo un chip electrónico.

 Según sus palabras: “La nueva cédula es un paso hacia la modernización institucional, con estándares internacionales de seguridad que garantizan la confianza ciudadana”.

El titular de la JCE explicó que el proceso de sustitución será gradual y organizado, para que todos los ciudadanos puedan acceder al nuevo formato sin contratiempos. Enfatizó: “No se trata solo de un cambio físico, sino de un salto cualitativo en la protección de la identidad y en la transparencia de los procesos electorales”.

Asimismo, resaltó que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la credibilidad institucional y la eficiencia administrativa del país.

 “La cédula es el documento más importante de la República Dominicana, y con esta renovación damos garantías de seguridad y modernidad a cada ciudadano”, puntualizó.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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