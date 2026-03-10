Pasaporte electrónico en República Dominicana: claves que debes saber para solicitar el nuevo documento

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La Dirección General de Pasaportes (DGP) informó que la tasa de servicio para la emisión del nuevo pasaporte electrónico es de RD$6,700, pago que se realiza a través del Banco de Reservas, aunque aclaró que pueden aplicarse cargos adicionales en casos de deterioro o pérdida del documento.

“Con el pasaporte de lectura mecánica (le llamaremos “viejo”), existe una penalidad vigente, establecida mediante una resolución que data de 2017, que incrementa por cada pérdida hasta un monto máximo de 10 mil pesos por la tercera pérdida. Para pasaporte electrónico, tenemos una resolución con una penalidad transitoria única de 4,000 pesos”, detalló la DGP a periodistas del Hoy Digital.

Según explicó, el objetivo es evitar la saturación del sistema y garantizar que el proceso de transición se realice de manera ordenada, responsable y sin afectar la disponibilidad de citas para los ciudadanos que requieren el documento de viaje.

Cambio de citas

En cuanto a las citas, la entidad aclaró que si una persona pierde la programada, esta se cancela automáticamente y se le envía un correo electrónico para reagendar.

“El ciudadano tendrá tres oportunidades para agendar nuevamente o pierde su cita definitivamente”, señaló.

Asimismo, Pasaportes indicó que no es posible cambiar una cita si esta aún está activa, por lo que el usuario deberá esperar que pase la fecha programada para poder reagendar.

Citas para pasaportesFuente externa

Tiempo de entrega y captura de fotografía

De igual forma, comunicó que el pasaporte electrónico tiene un tiempo estimado de emisión de entre 24 y 48 horas y se retira en la misma oficina donde el solicitante realiza el trámite.

“Por el momento, el servicio sólo está disponible en nuestras oficinas de la avenida Doctor Fernando Alberto Defilló esquina avenida John F. Kennedy. Próximamente abriremos las oficinas del Centro de los Héroes (16 de marzo, antigua sede) y Megacentro (23 de marzo)”, dijo la institución.

Además, precisó que todos los solicitantes deben tomarse una fotografía nueva durante el proceso, ya que el sistema requiere una imagen actualizada para la emisión del documento electrónico.

“Todo proceso de captura de pasaporte requiere la toma de una fotografía actualizada”, enfatizó la Dirección General de Pasaportes.

Se toma una fotografía nueva durante el procesoo

Proceso de solicitud

El procedimiento, tanto para quienes soliciten el pasaporte por primera vez como para quienes deban renovarlo o cambiarlo, incluye:

• Presentar la cédula de identidad, el pasaporte anterior y el acta de nacimiento.

• Pasar al área de captura fotográfica para la toma de la foto oficial.

• Registrar las huellas digitales: primero los cuatro dedos de cada mano y luego ambos pulgares, completando así las 10 huellas requeridas, a diferencia del sistema anterior que solo exigía dos.

• Firmar digitalmente. Esta firma va encriptada y forma parte de los nuevos estándares de seguridad.

• Revisar los documentos en el área de enrolamiento.

• Estampar la firma en los formularios físicos para validar la información.

• Firmar nuevamente los datos y entregarlos al oficial correspondiente.

• Repetir la fotografía y el registro de huellas como medida adicional de seguridad biométrica.

Las autoridades aclararon que los ciudadanos podrán obtener el nuevo pasaporte una vez venza el que tienen actualmente.