Jet Set: abogados de hermanos Espaillat dicen han acordado compensación con el 70 % de familiares de las víctimas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat aseguran que han alcanzado acuerdos de compensación económica con un 70 % de los familiares de los muertos y con los heridos de la tragedia de la discoteca Jet Set.

Sin embargo, muchos de los afectados decidieron desde el principio entablar demandas contra los empresarios que, de acuerdo al Código Penal, pueden enfrentar un máximo de 2 años de prisión, lo que ha generado críticas constantes de deudos, al considerar que los Espaillat deben ser condenados a penas más severas.

Aunque esto último es prácticamente improbable de que ocurra, dadas las penalizaciones vigentes, las demandas en materia civil pueden desembocar en condenas de compensación millonarias.

El juicio preliminar contra los acusados continuará el 20 de este abril y ya el juez ha concedido a estos 30 días para que presenten un peritaje particular.

Antonio Espaillat es propietario de un amplio grupo de emisoras radiales diseminadas en todo el país. Es dueño de un restaurante en el casco antiguo de Santo Domingo y de otro en la ciudad de Nueva