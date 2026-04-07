Jet Set: el relato de la joven que perdió a sus padres en la tragedia

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A un año del colapso del techo de la discoteca Jet Set, el recuerdo de Eva Hilma Gálvez Guzmán y Paulino Lorenzo Lorenzo sigue vivo en el corazón de sus hijas, quienes hoy transforman el dolor en fuerza para salir adelante.

La pareja de esposos había salido a celebrar la vida de Eva Hilma por su cumpleaños, sin imaginar que sería su última noche juntos.

Apenas un día antes, habían compartido en familia un momento especial que hoy sus seres queridos interpretan como una despedida.

Paulino y Eva disfrutando en el Jet Set

“Le echaron agua por su cumpleaños, ella estaba feliz en la Isla Catalina junto a sus tres hijas. Siento que fue una despedida para nosotros, que Dios nos dio la oportunidad de poder compartir así con mi familia”, expresó su hija,

Eva Marie Lorenzo Gálvez, dice que la ausencia de sus padres le pesa cada día.

“Mis padres no están hoy para acompañarme y tampoco sabrán hasta dónde voy a llegar, pero sé que cada paso que doy en mi educación es un paso en honor a ellos”, afirma con determinación.

Eva Hilma Gálvez Guzmán y Paulino Lorenzo Lorenzo

En medio de la tragedia, una luz de esperanza ha marcado el camino de Eva Marie y su hermana mayor.

Ambas forman parte de los 19 huérfanos beneficiados por el fondo de ayuda Ale, una iniciativa creada tras el colapso de la estructura, en honor a Alexandra Grullón Estrella, hija de Melba Grullón.

Eva Hilma Gálvez Guzmán y Paulino Lorenzo Lorenzo

Este fondo tiene como propósito brindar apoyo económico y educativo a largo plazo a los menores afectados por la tragedia. Para Eva Marie, la beca representa mucho más que un respaldo financiero.

“Para mí recibir esta beca es mucho más que una ayuda económica, es una bendición, porque llega después de algo que rompió nuestras vidas de una forma muy violenta”, expresó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en El Informe con Alicia Ortega.