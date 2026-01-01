Año Nuevo amanece pasado por agua: lluvias y tormentas eléctricas inciden en el Gran Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El primer día del Año Nuevo inició con lluvias en distintos puntos del territorio nacional, incluyendo el Gran Santo Domingo, debido a un patrón atmosférico húmedo e inestable que continúa afectando el país, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

De acuerdo con el organismo predictor, estas condiciones están asociadas a una vaguada vinculada a un sistema frontal casi estacionario, localizado en la porción más oriental de Cuba, lo que ha generado desde tempranas horas de la mañana aumentos nubosos acompañados de aguaceros moderados, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento ocasionales.

Durante la mañana, las precipitaciones han impactado provincias como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Peravia, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales.

INDOMET prevé que en horas de la tarde y hasta entrada la noche, la actividad lluviosa se intensifique y se extienda hacia zonas del Cibao y la región noroeste, incluyendo Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Santiago Rodríguez, Valverde, San Juan y Elías Piña, entre otras localidades cercanas.

En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico indicó que se mantendrán frescas y agradables, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día, con mayor incidencia en zonas montañosas y valles del interior, donde también podrían registrarse nieblas y neblinas densas, propias de la temporada invernal.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua, especialmente en zonas vulnerables.