Luis Abinader designa a Jorge Subero Isa consultor jurídico del Poder Ejecutivo

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 1-26 mediante el cual designó a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y nombró a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y adecuación del sistema jurídico del Estado al marco legal vigente.

Con esta disposición, el mandatario coloca al frente de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a una figura de amplia trayectoria y reconocido prestigio, responsable de brindar asesoría legal directa a la Presidencia y de garantizar la coherencia constitucional y normativa de las decisiones gubernamentales.

Jorge Subero Isa cuenta con una destacada carrera en la vida institucional del país. Se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011, período en el que encabezó importantes procesos de modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial y contribuyó a la consolidación de la independencia del Poder Judicial. Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en las áreas de derecho constitucional y administrativo.

El decreto también dispone la designación de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, en el marco de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025. Con este nombramiento, el Gobierno avanza en la consolidación de esta nueva cartera, llamada a desempeñar un rol clave en la coordinación del sistema de justicia y en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Antoliano Peralta Romero a lo largo de su trayectoria profesional se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, además de haber ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana. es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Hasta su designación como ministro de Justicia, se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función para la cual fue designado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020.