Muerte

Joven cae desde el cuarto nivel de una plaza comercial en Santo Domingo

Se desconoce el estado de salud de la dama

La joven cayó desde el cuarto nivel de Ágora al área de parques que pertenece a Aduanas.

Hoy

Una joven cayó desde el cuarto nivel de Ágora Mall, en Santo Domingo, específicamente en la zona de parqueos la que pertenecen a la Dirección General de Aduanas, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias del hecho.

La dama no ha sido identificada. Al lugar se presentaron unidades de la Policía Nacional, Defensa Civil y el Sistema de Emergencias 9-1-1.

En tanto, la plaza solidarizó con los familiares y seres queridos de la persona involucrada y pidió respeto y discreción en la difusión de información relacionada con lo sucedido.

"Agradecemos a las autoridades competentes y el equipo de seguridad que activó los protocolos de manera inmediata para salvaguardar la integridad de la persona", dijo la plaza comercial en un escueto comunicado.

Más detalles en breve...

Hoy

