Carnaval Vegano 2026: Chiquito Team Band y Amenazzy encendieron La Vega

La salsa de Chiquito Twam Band y la música urbana de Amenazzy se adueñaron el domingo por la noche del concierto del Carnaval Vegano, finalizada la segunda salida de los diablos cojuelos que llenaron de colorido y personajes las calles de La Vega.

La gran tarima ubicada en la avenida Pedro A. Rivera, recibió a miles de personas que bailaron y corearon los éxitos de la orquesta Chiquito Team Band: “La llamada de mi ex”, “Lejos de ti”, “Lupita”, “Volveré”, “Tengo que colgar” y “Punto y aparte”, entre otros.

La juventud que se dio cita en este segundo concierto del Carnaval Vegano 2026, también vivió momentos de emociones con los temas del urbano Amenazzy: “Solo”, “Ebrio”, Baby”, “Difícil de reemplazar”, “Si me emborracho” y “Voy después”.

Quedan pendientes las salidas y conciertos de los próximos domingos 15 y 22, y el viernes 27 de febrero.

El Carnaval Vegano llega a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país. La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos del evento cuentan con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.