Joven necesita ayuda para dos operaciones

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Luis Arturo Rodríguez Capelán, de 30 años, clama solidaridad para someterse a dos cirugías que le devolverían la movilidad y le permitirían estudiar y trabajar.

Aunque ha recibido múltiples tratamientos, terapias y cirugías, requiere dos reemplazo de cadera y más rehabilitación.

A los 17 años sufrió una lesión al golpearse con una piedra en un río, que además implicó operación en la cabeza.

Desde su silla de ruedas explica que las intervenciones han sido largas, dolorosas y costosas y que a las que debe someterse son igual caras y el seguro cubre una parte y debe pagar una diferencia de 140 mil pesos por ambas y terapias.

Reside junto a su hermana en Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste, que trabaja de empleada doméstica y es madre de tres niñas, lo que hace aún más difícil sostener los gastos médicos.

“A veces hay infecciones o bacterias y no siempre tenemos para comprar medicamentos de alto costo”, expresó.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 849-407-3140 o aportar a la cuenta 849636196 y la 9604336989, del Banco de Reservas, a su nombre, cédula 402-2716047-6.

Rodríguez mantiene firme su deseo de salir adelante.

Sueña con estudiar inglés para acceder a trabajo y generar ingresos.

Además, contempla emprender con la venta de ropa de pacas para costear sus medicamentos.