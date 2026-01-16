Una joven de Santiago solicita medicamento de alto costo para tratar cáncer

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- “Aquí estoy, alzando mi voz para ver si se puede escuchar con la fe y esperanza en Dios de que alguien me dará respuesta”.

Así se expresa a través de un video difundido en redes sociales la joven Diosmedy Rosario Polanco, de 33 años, paciente de cáncer de cuello uterino, quien está solicitado al Gobierno el medicamento de alto costo que necesita con urgencia para su tratamiento de inmunoterapia.

Pembrolizumab de 200mg, es el fármaco de alto precio que la dama asegura que solo puede otorgar el Estado dominicano y del cual requiere 24 dosis para ser aplicadas cada 21 días.

“Necesito ese medicamento porque tengo un cáncer agresivo que mi mente quisiera esperar que llegue a la lista cuando esté mi nombre, pero las enfermedades no esperan, las enfermedades avanzan y uno debe luchar por seguir viviendo”, narró Rosario Polanco.

Fue enfática en señalar que no está pidiendo ayuda económica sino que las autoridades del Ministerio de Salud Pública autoricen el acceso al medicamento de alto costo citado anteriormente que es indispensable para su sobrevivencia.

Diosmedy Rosario Polanco, residente en la comunidad La Playita, en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, de Santiago, es una estudiante de Contabilidad en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), pero debido a su proceso de salud ha tenido que suspender sus clases.

La dama ha estado esperando por la aprobación de la medicina para tratar el cáncer desde el 29 de agosto de 2025.

“Sé que con mi fe puesta en Dios que me pueden dar una respuesta pronto”, afirmó Rosario Polanco.

La joven convaleciente comprende que hay otras personas primero que ella en la lista de espera, pero agrega que quisiera decirle a su enfermedad que pare, pero no se puede. “Hay que luchar con la fe, porque hay un Dios que todo lo puede”, aseguró.

Las personas interesadas en comunicarse o dar seguimiento a su caso pueden hacerlo a través del número telefónico ofrecido por Diosmedy 829-780-3919.