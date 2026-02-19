Jueza vuelve a reprochar defensa por repeticiones

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, volvió ayer a echar “chispas” en el proceso penal que se le sigue al exprocurador J ean Alain Rodríguez y compartes, por las constantes repeticiones de la defensa del imputado Alfredo Alexander Solano Augusto.

Esta vez, la magistrada Nivar, tras hacerle una serie de reproches y observaciones al abogado Ybo René Sánchez, quien junto a Manuel (Many) Sierra ostenta la representación legal del exsubdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, recesó la audiencia para el próximo miércoles 25, a las 2:00 de la tarde, a los fines de que la defensa “reformule” su exposición y no retrace más el proceso.

Y, es que, según la magistrada, la defensa de Solano Augusto está encharcada en repeticiones inútiles, como la de mencionar las 12,000 páginas de pruebas que tiene la acusación del Ministerio Público, como si el tribunal no tuviera experiencia en conocer casos complejos como el derivado de la llamada “Operación Medusa”.