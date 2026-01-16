Juguetes peligrosos en República Dominicana: alerta por pistolas de hidrogel y cómo identificarlos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció la prohibición inmediata de la venta y comercialización de pistolas y escopetas de hidrogel en República Dominicana, tras múltiples denuncias sobre los riesgos que representan para la salud y la seguridad ciudadana. La medida se suma a decisiones similares adoptadas en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Argentina.

Voces del sector comercial

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, declaró que los importadores han solicitado reuniones para buscar soluciones al inventario existente en el país. García reconoció que la prohibición responde a un contexto regional y que será necesario evaluar cada caso en su momento, incluso desde el ámbito legal, donde el Tribunal Superior Administrativo podría tener la última palabra.

Iván García - Presidente Federación Dominicana de ComerciantesFélix Rojas

Respaldo social

Residentes del Gran Santo Domingo respaldaron la medida, señalando que las pistolas de hidrogel representan un peligro para niños, adolescentes y adultos mayores, al provocar lesiones oculares y generar situaciones de violencia en espacios públicos. Testimonios recogidos en medios locales destacan que la prohibición es “muy bien recibida” porque protege a la sociedad de un riesgo innecesario.

Contexto internacional

La prohibición en República Dominicana se enmarca en una tendencia regional:

• El Salvador, Guatemala y Honduras ya han vetado estos productos.

• Argentina también los prohibió por los daños físicos que pueden causar.

Esto refuerza la percepción de que las pistolas de hidrogel no son simples juguetes, sino artefactos con potencial de causar lesiones graves.

Otros juguetes peligrosos identificados

• Globos de látex: riesgo de asfixia en menores de 8 años.

Globos de latex

• Slime casero o no regulado: puede contener bórax u otras sustancias tóxicas.

• Hoverboards y patinetas eléctricas: casos de explosiones de baterías y caídas graves.

• Juguetes con imanes pequeños: si se ingieren, pueden causar perforaciones intestinales.

• Pelotas saltarinas de bajo costo: algunas han sido retiradas por contener químicos nocivos.

• Juguetes con luces láser: riesgo de daño ocular permanente.

• Muñecos falsificados: materiales tóxicos y piezas que se desprenden fácilmente

La decisión de Pro Consumidor abre un debate sobre la responsabilidad de los comerciantes, la regulación de productos importados y la protección de la ciudadanía frente a artículos que, bajo apariencia lúdica, esconden riesgos serios.