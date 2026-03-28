Justicia investigará la muerte de mujer

Publicado por Nathaly Tavárez Creado: Actualizado:

Santiago.– El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó ayer que será remitido a la justicia el caso de la Clínica Diosa, donde falleció el pasado jueves una mujer de 32 años, identificada como Geraldín Hernández, quien según sus familiares acudió al establecimiento para someterse a una liposucción.

El centro estético ubicado en el sector Los Jardines Metropolitanos de Santiago, había sido clausurado por el Ministerio de Salud Pública debido a presuntas violaciones a la Ley General de Salud de la República Dominicana y se encontraba funcionado de manera irregular. Según las declaraciones del ministro de Salud Pública, la clínica no estaba autorizada para realizar procedimientos quirúrgicos.

“Estaba cerrada, solamente estaba habilitada para consultas”, explicó el funcionario. Atallah indicó que el equipo de habilitación del Ministerio volvió a intervenir el centro y procedió a cerrar completamente incluso el área de consultas. La clausura también determinó la evacuación de los pacientes.