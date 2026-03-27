Clínica estética donde murió Geraldín Hernández estaba cerrada

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud Pública confirmó que la clínica estética Diosa, donde falleció la joven Geraldín Hernández, de 32 años, durante un procedimiento de liposucción, no estaba habilitada para realizar intervenciones quirúrgicas y ya había sido cerrada previamente por mala práctica médica.

A pesar de ello, en el centro se continuaron realizando procedimientos que violan los protocolos médicos establecidos. El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, explicó que la clínica solo estaba autorizada para ofrecer consultas, y que su reapertura parcial no incluía autorización para cirugías.

“Estaba cerrada, solamente estaba habilitada para consulta… justamente, nuestro equipo de habilitación ayer la volvió a cerrar otra vez”, declaró Atallah, al tiempo que señaló que el caso debe ser llevado ante la justicia. “Violaron los protocolos. Ahora mismo el caso debe ir a la justicia”, agregó.

El Ministerio está a la espera del informe completo para ofrecer datos precisos sobre las condiciones en que se realizó el procedimiento que provocó la muerte de Hernández