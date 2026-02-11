Lanzan declaración de Moca para el desarrollo y solicitan autopista expreso Cibao Central

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

MOCA.- Representantes de las Asociaciones Para el Desarrollo y Cámaras de Comercio y Producción de las Provincias Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal y Duarte, junto a los senadores de dichas demarcaciones, reafirmaron su compromiso de promover una alianza territorial orientada a fortalecer la integración funcional, la competitividad y la sostenibilidad del Cibao Central.

Reunidos en la Asociación para el Desarrollo de la provincia Espaillat ( ADEPE ) en la ciudad de Moca las entidades emitieron un comunicado en donde demandan entre otras cosas, Autopista Expreso Cibao Central.

En una nota enviada a este medio, el presidente de ADEPE, Amable Guzmán, expresó, que este encuentro permite avanzar hacia una visión compartida de desarrollo, sustentada en la articulación productiva interprovincial, el fortalecimiento de cadenas de valor regionales, la modernización de la logística y la coordinación de servicios estratégicos bajo una lógica de red territorial.

De su parte el Senador Carlos Gómez, particularmente destacó la necesidad de optimizar la complementariedad entre territorios, evitando duplicidades y potenciando las ventajas comparativas de cada provincia en busca del desarrollo, el crecimiento económico y el bienestar de la población.

De su parte el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la provincia Duarte, Ramón Antigua, resaltó la importancia de impulsar una agenda conjunta que promueva la especialización funcional en educación y salud, el uso compartido de capacidades instaladas y la mejora continua de la calidad de los servicios, entendiendo que la integración regional es un instrumento clave para reducir brechas y elevar estándares de bienestar.

En el ámbito económico, el presidente de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Hermanas Mirabal, Manuel Aníbal García y otros participantes, coincidieron en que la competitividad del Cibao Central requiere inversiones públicas estructurantes que consoliden la conectividad y la eficiencia sistémica del territorio.

Mientras que el doctor Luis Campos de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, subrayó el gran impacto que tiene para la región el trabajo coordinado de todas las organizaciones de la sociedad.

Los senadores

De su parte , los senadores de Santiago, Daniel Rivera y de Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortíz , hicieron énfasis en la especial importancia de la construcción de la autopista Expreso Cibao Cebtral , concebida como proyecto estratégico para la región , y destacaron que esta infraestructura, de aproximadamente 42 kilómetros, que conectará Santiago —desde la autopista Duarte, a la altura del Aeropuerto Internacional del Cibao— con la circunvalación de San Francisco de Macorís, reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento y fortaleciendo la integración productiva, logística y de servicios entre las provincias.

Juan Mera, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago ( APEDI ) destacó que la autopista Expreso Cibao Central , es una obra que no representa únicamente una mejora vial, sino un instrumento clave para dinamizar el comercio interprovincial, facilitar la movilidad laboral, optimizar el transporte de mercancías y consolidar un verdadero corredor económico regional.

Finalmente, los participantes suscribieron una declaración conjunta en la que manifestaron su disposición a trabajar de manera articulada con el Estado, el sector académico, el privado y la cooperación internacional, a fin de traducir esta visión en instrumentos de planificación, programas y proyectos concretos que impulsen un desarrollo más equilibrado, competitivo e inclusivo del Cibao Central.