Leonel Fernández dice que la canasta básica aumentó a RD$14 mil

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido un fracaso en los aspectos más esenciales para la vida de la población, al denunciar el encarecimiento de los alimentos, el colapso del sistema de salud y la deficiente supervisión de las obras públicas.

Fernández sostuvo que garantizar la alimentación es una obligación básica de cualquier Estado, pero advirtió que en la actualidad las familias dominicanas enfrentan una situación crítica. Señaló que productos de consumo diario como el plátano, los huevos y el aceite registran aumentos constantes, mientras los salarios permanecen estancados. “En los cinco años de gobierno del PRM, la canasta familiar se ha incrementado en 14 mil pesos. Hoy cuesta RD$14 mil más que en el año 2020”, enfatizó.

El líder político explicó que este incremento ha reducido de manera significativa el poder adquisitivo de los hogares, empujando a miles de familias a una situación de incertidumbre económica. A su juicio, el alto costo de la vida se ha convertido en uno de los principales factores de malestar social en el país.

En cuanto al sistema de salud, Fernández calificó como una “catástrofe” lo ocurrido con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al afirmar que la institución ha sido debilitada para favorecer intereses particulares. Denunció que esta situación no tiene precedentes y que ha afectado directamente a los sectores más vulnerables de la población, limitando el acceso oportuno a servicios médicos y medicamentos.

Asimismo, llamó la atención sobre la inseguridad en las construcciones públicas, especialmente en hospitales. Citó el desplome de techos en centros de salud en proceso de construcción o remodelación, incluyendo un hospital en Azua y otros casos recientes, lo que, según dijo, evidencia una grave falta de supervisión y control de calidad en las obras ejecutadas por el Estado.

Fernández afirmó que la combinación de alimentos caros, precariedad en los servicios de salud y obras mal construidas ha generado un profundo descontento ciudadano. “Este gobierno es un desastre, una catástrofe. Hay una ira popular creciente, y la gente lo que quiere es que llegue un nuevo gobierno responsable, vinculado al pueblo, con visión y con la capacidad ya probada de producir transformaciones reales en beneficio de la mayoría”, expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, coordinada por el general (r) Rafael Guillermo Guzmán Fermín, miembro de la Dirección Política; Ramón Aquino García, titular de la Secretaría de Seguridad y Defensa; y el también general (r) Dámaso Piña, en la que se produjo la incorporación de importantes dirigentes provenientes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), especialmente de la provincia Elías Piña.

Entre los juramentados figuran el tres veces regidor Félix Manuel Sánchez, así como la abogada Ligia Alfonza Figuereo, con más de 20 años de ejercicio como jueza de primera instancia, además de los productores agropecuarios Eusebio (Ravelo) Fortuna y Alfonso Jiménez, junto a un amplio equipo de dirigentes comunitarios y políticos que decidieron abandonar el oficialismo.

También se integraron a la Fuerza del Pueblo dirigentes y profesionales como Benjamín Polanco, Julio Ángel Paniagua, Jernry Cuello Jiménez, Ángel María Jiménez, Nabel Adames, Ramón Raúl Vázquez, Francis Encarnación, Héctor Encarnación, Luis Alberto Valdez, Santos Herminio Cueva, Nurys Lauris Encarnación, Carlos Isaías Díaz y Roberto Encarnación, entre otros líderes sociales y comunitarios de la región fronteriza.

La Fuerza del Pueblo informó que estas juramentaciones forman parte de una agenda nacional de fortalecimiento orgánico que continuará durante la tarde de este sábado, cuando Leonel Fernández encabezará nuevas actividades en el municipio de Villa Altagracia, con la juramentación de dirigentes provenientes de los distritos municipales La Cuchilla y Medina, en el local de la Asociación de Productores Orgánicos de Villa Altagracia (ASOPROVILLA).

La dirección del partido destacó que el crecimiento sostenido de la FP refleja el descontento ciudadano con el actual gobierno y consolida a la organización como una alternativa política con vocación de poder, de cara a los próximos procesos electorales.