Quién fue Pedro Santana: biografía, papel en la Independencia y controversias

Pedro Santana Familias nació el 29 de junio de 1801 en Hincha, localidad que entonces pertenecía a la colonia española de Santo Domingo y que hoy forma parte de Haití. Hijo de Pedro Santana y Petronila Familias, su familia se trasladó a El Seibo, donde adquirió tierras y se dedicó a la ganadería. En ese entorno rural comenzó a forjarse su carácter disciplinado y su liderazgo militar.

Militar y político influyente

Santana lideró batallas decisivas contra las fuerzas haitianas, como la Batalla de Azua en 1844, consolidando su prestigio militar. Posteriormente asumió la presidencia de la Junta Central Gubernativa y se convirtió en el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Sin embargo, su estilo de gobierno fue marcado por el autoritarismo y la represión de opositores.

En la batalla de Azua se enfrentaron tropas haitianas y dominicanas. - Fuente externa

El investigador Roberto Cassá señala que Santana utilizó el Artículo 210 de la Constitución de 1844 para otorgarse poderes absolutos, instaurando un régimen dictatorial bajo el argumento de que el país estaba en constante peligro de invasión.

La polémica anexión a España

En 1861, Santana convenció a la reina Isabel II de reincorporar la República Dominicana como provincia ultramarina de España. Esta decisión provocó un fuerte rechazo popular y dio inicio a la Guerra de la Restauración (1863-1865). Historiadores como Emilio Rodríguez Demorizi consideran este episodio como el más controvertido de su legado, pues puso en riesgo la soberanía recién conquistada.

Vida personal

Pedro Santana se casó primero con Micaela Antonia del Rivero de Soto, y luego en 1858 con Ana Zorrilla Laureano. No se tienen registros de hijos reconocidos, lo que ha generado especulaciones sobre su vida familiar. Su carácter reservado y pragmático se reflejaba tanto en su vida privada como en su estilo de gobernar.