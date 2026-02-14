COE amplía alerta verde en 10 provincias por efectos de vaguada y sistema frontal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado 14 de febrero que, debido a los efectos de una vaguada y un sistema frontal sobre el territorio nacional, se mantienen condiciones de cielo nublado con aguaceros dispersos desde tempranas horas en varias provincias del país.

Según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), se esperan incrementos significativos de la nubosidad en horas de la tarde, acompañados de aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento en localidades de la región Este, Sur y Norte.

Provincias bajo alerta verde

El COE amplió el nivel de alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para las siguientes provincias:

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Puerto Plata

La Altagracia

Duarte

Hermanas Mirabal

San Pedro de Macorís

Samaná

El Seibo

Hato Mayor

En total, 10 provincias se encuentran bajo vigilancia preventiva.

Recomendaciones a la población

El organismo exhortó a los residentes en zonas de alto riesgo mantenerse atentos y tomar medidas de precaución ante posibles inundaciones. Asimismo, pidió abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

El COE recordó que la población debe seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el propio Centro de Operaciones de Emergencias.