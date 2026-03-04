Licencia de conducir: ¿qué pasará con los simuladores usados para obtener el documento?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dejó sin efecto los simuladores instalados en 2019 para optar por la licencia de conducir y retomó la aplicación del examen práctico de manejo.

Así lo informó este miércoles el director de Gabinete de la institución, Otniel Salcedo, quien precisó que los simuladores se mantendrán, pero “para que las personas creen conciencia”.

“Ahora, con la nueva licencia, vuelven de nuevo las pruebas, los exámenes prácticos… Todos van a tener que pasar por ese examen práctico”, pronunció el funcionario durante una entrevista en el programa “El Despertador”.

Indicó que los solicitantes también deben participar en una charla de educación vial impartida en la escuela del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, con una duración mínima de 45 minutos orientada a reforzar la responsabilidad del conductor.

En ese contexto, subrayó que el objetivo es reducir la siniestralidad y transformar la cultura vial, al recordar que conducir no se limita a portar un documento, sino que implica asumir una responsabilidad.

“Señores, la nueva licencia viene a tratar de atacar y disminuir la siniestralidad vial de la República Dominicana”, dijo el representante del Intrant.

Largas filas

Salcedo explicó que las largas filas registradas en los primeros días de la emisión del nuevo documento, en los distintos puntos habilitados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), obedecieron a una combinación de factores: personas con cita previa que pasaron varios días sin recibir la licencia, ciudadanos que acudieron sin cita y casos “especiales” que intentaban resolver trámites urgentes.

Agregó que cuando se estabilice el proceso, la obtención del documento, tras el examen práctico, no puede tardar más de “20 minutos, media hora”.

Asimismo, informó que en las primeras 48 horas se emitieron más de 1,800 licencias y que, en puntos como Santiago, la demanda disminuyó de manera significativa con el paso de las horas.

No se ha producido ningún aumento

El Intrant aclaró que no se ha producido ningún aumento en el costo del servicio de licencias, manteniéndose los montos establecidos. A partir del 2 de marzo, inició el servicio de emisión y renovación de licencias para la población en general, incluyendo la categoría 1.

La institución explicó que ya no existe la modalidad de registro de motociclistas. El proceso vigente es la emisión formal de licencia de conducir, conforme a lo establecido por la ley.

En ese sentido, quienes obtuvieron su licencia cumpliendo con lo dispuesto por la normativa podrán renovarla y el pago correspondiente de RD$1,900.

Por otro lado, quienes la obtuvieron bajo el esquema anterior de registro deberán completar el proceso establecido, que incluye la charla de educación vial, evaluación médica en CEMECO, examen teórico, examen práctico, presentación del certificado de buena conducta y el pago de RD$1,900.

Las personas que soliciten la licencia por primera vez deberán cumplir con todos los pasos del proceso: charla de educación vial, evaluación médica, examen teórico, examen práctico y entrega del certificado de buena conducta. En estos casos, el costo será de RD$2,500.

En cuanto a las categorías de mayor peso, la categoría 03 permite la conducción de vehículos pesados como minibuses, autobuses, trolebuses y camiones de dos ejes destinados al transporte de carga o pasajeros. Por su parte, la categoría 04 autoriza la conducción de vehículos de mayor dimensión y capacidad, incluyendo autobuses de más de 40 pasajeros, patanas y camiones de tres o más ejes.

El Intrant precisó que los aspirantes que soliciten por primera vez las categorías 3 y 4 deberán presentarse con el vehículo correspondiente para realizar la prueba práctica, como parte obligatoria del proceso de evaluación.