¿Dónde lloverá este fin de semana en República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El territorio nacional se encuentra bajo la influencia de campos nubosos asociados al flujo de viento fresco del noreste y a una débil vaguada, condiciones que han favorecido la ocurrencia de aguaceros dispersos y ráfagas de viento en varias provincias del país.

Desde la madrugada de este viernes se han registrado lluvias en localidades como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel y San Cristóbal, extendiéndose durante la tarde hacia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago y Monte Cristi.

Pronóstico para el sábado

Durante la madrugada se esperan incrementos nubosos con lluvias débiles a moderadas en provincias del noreste y norte del país. En horas de la tarde y primeras horas de la noche, las precipitaciones se extenderán hacia La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, La Vega y San Cristóbal, producto del arrastre de humedad generado por el viento del noreste.

Las temperaturas se mantendrán agradables a frescas, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, con mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 27 °C y 29 °C. Se prevén episodios de nieblas en las primeras horas de la mañana.

Pronóstico para el domingo

El clima estará dominado por una débil vaguada y el flujo moderado del viento del noreste. Desde la madrugada se producirán lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

En la tarde, las precipitaciones se trasladarán hacia Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan y otras provincias del suroeste.

Gran Santo Domingo

Distrito Nacional: aumentos nubosos con aguaceros dispersos y ráfagas de viento.