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Lluvias dejan graves daños y familias sin techo en Los Alcarrizos

Advirtió sobre la urgencia de realizar fumigaciones para evitar focos de contaminación en la zona

Advirtió sobre la urgencia de realizar fumigaciones para evitar focos de contaminación en la zona,

Advirtió sobre la urgencia de realizar fumigaciones para evitar focos de contaminación en la zona,Guillermo Burgos

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El comunitario Eduardo Garza, residente en el círculo del Carrizo, informó que al menos 210 personas permanecen desplazadas en el sector Brisas de Lebrón en el municipio Los Alcarrizos  tras las intensas lluvias que provocaron graves daños materiales en viviendas y vehículos.

Garza explicó que, aunque el Plan Social distribuyó alimentos, colchonetas pequeñas y mosquiteros, la ayuda no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de todas las familias afectadas. “Muchos están durmiendo en sábanas sobre el piso, un piso que quedó contaminado por el agua”, señaló.

Más de 200 desplazados por lluvias en Brisas de Lebrón

Más de 200 desplazados por lluvias en Brisas de Lebrón

Advirtió sobre la urgencia de realizar fumigaciones para evitar focos de contaminación en la zona,

Advirtió sobre la urgencia de realizar fumigaciones para evitar focos de contaminación en la zona,Guillermo Burgos

Advirtió sobre la urgencia de realizar fumigaciones para evitar focos de contaminación en la zona, ya que las inundaciones alcanzaron niveles que dañaron por completo los enseres del hogar.

Advirtió sobre la urgencia de realizar fumigaciones para evitar focos de contaminación en la zona,

Advirtió sobre la urgencia de realizar fumigaciones para evitar focos de contaminación en la zona,Guillermo Burgos

Las autoridades continúan evaluando la magnitud de las pérdidas y la situación de las familias desplazadas, mientras la comunidad insiste en que se requieren mayores medidas de apoyo y prevención.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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