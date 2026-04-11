Por vaguada y sistema frontal
COE coloca a Puerto Plata en alerta roja por vaguada, otras 23 en verde y amarilla
El COE emitió alertas por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que mantiene una provincia en alerta roja, amplió a 12 las provincias en alerta amarilla y mantiene 10 en verde, debido a los efectos de una vaguada asociada a un sistema frontal que provoca lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.
Provincia en alerta roja
• Puerto Plata
Provincias en alerta amarilla
• Monseñor Nouel
• Valverde
• Santiago
• La Vega
• Monte Cristi
• Elías Piña
• Espaillat
• Santiago Rodríguez
• San Cristóbal
• Santo Domingo
• Distrito Nacional
• Monte Plata
• San José de Ocoa
Provincias en alerta verde
• Hato Mayor
• Hermanas Mirabal
• Dajabón
• Independencia
• Sánchez Ramírez
• El Seibo
• Duarte (especialmente el Bajo Yuna)
• San Juan
• Bahoruco
• María Trinidad Sánchez
El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
El País
Lluvias dejan graves daños y familias sin techo en Los Alcarrizos
Lency Alcántara