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Guardianes de la verdad El País

Por vaguada y sistema frontal

COE coloca a Puerto Plata en alerta roja por vaguada, otras 23 en verde y amarilla

El COE emitió alertas por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

Las lluvias empezarán desde la mañana.

Las lluvias empezarán desde la mañana.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que mantiene una provincia en alerta roja, amplió a 12 las provincias en alerta amarilla y mantiene 10 en verde, debido a los efectos de una vaguada asociada a un sistema frontal que provoca lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

 Provincia en alerta roja

• Puerto Plata

Provincias en alerta amarilla

• Monseñor Nouel

• Valverde

• Santiago

El COE emitió alertas por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

El COE emitió alertas por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

• La Vega

• Monte Cristi

• Elías Piña

• Espaillat

• Santiago Rodríguez

• San Cristóbal

• Santo Domingo

• Distrito Nacional

• Monte Plata

• San José de Ocoa

 Provincias en alerta verde

• Hato Mayor

• Hermanas Mirabal

• Dajabón

• Independencia

• Sánchez Ramírez

• El Seibo

• Duarte (especialmente el Bajo Yuna)

• San Juan

• Bahoruco

• María Trinidad Sánchez

El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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