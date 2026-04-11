COE coloca a Puerto Plata en alerta roja por vaguada, otras 23 en verde y amarilla

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que mantiene una provincia en alerta roja, amplió a 12 las provincias en alerta amarilla y mantiene 10 en verde, debido a los efectos de una vaguada asociada a un sistema frontal que provoca lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Provincia en alerta roja

• Puerto Plata

Provincias en alerta amarilla

• Monseñor Nouel

• Valverde

• Santiago

El COE emitió alertas por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

• La Vega

• Monte Cristi

• Elías Piña

• Espaillat

• Santiago Rodríguez

• San Cristóbal

• Santo Domingo

• Distrito Nacional

• Monte Plata

• San José de Ocoa

Provincias en alerta verde

• Hato Mayor

• Hermanas Mirabal

• Dajabón

• Independencia

• Sánchez Ramírez

• El Seibo

• Duarte (especialmente el Bajo Yuna)

• San Juan

• Bahoruco

• María Trinidad Sánchez

El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.