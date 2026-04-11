COE coloca al Distrito Nacional en alerta amarilla por vaguada junto a 11 provincias

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta amarilla al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, ante la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que continuará generando lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del país.

La medida forma parte de un total de 12 provincias bajo alerta amarilla y 10 en alerta verde, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Provincias bajo alerta

Alerta amarilla (12):

Monseñor Nouel

Santiago Rodríguez

Santiago

La Vega

Montecristi

Elías Piña

San José de Ocoa

San Cristóbal

Provincia Santo Domingo

Distrito Nacional

Monte Plata, Puerto Plata

Alerta verde (10):

Hato Mayor

El Seibo

Valverde

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

Dajabón

San Juan

Independencia

Bahoruco

Espaillat, Sánchez Ramírez

De acuerdo con los organismos meteorológicos, las condiciones atmosféricas seguirán siendo favorables para precipitaciones intensas, especialmente durante la tarde y la noche, cuando se espera que las lluvias se concentren con mayor fuerza sobre Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y San Pedro de Macorís.

El COE advirtió que estas lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, producto del alto contenido de humedad y la inestabilidad generada por la vaguada.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios en las zonas bajo alerta.

Asimismo, exhortaron a los conductores a desplazarse con precaución debido a la reducción de visibilidad por las lluvias, y a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse atentos ante posibles evacuaciones preventivas.

En respuesta a la situación, el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con los organismos de emergencia y dispuso que el Gobierno se mantenga en sesión permanente, activando medidas para garantizar asistencia en caso de ser necesario.

Hasta el momento, se reportan cuatro comunidades incomunicadas, aunque no se han registrado viviendas afectadas ni personas desplazadas en este primer informe preliminar.