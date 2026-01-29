Localizan adolescente desaparecida

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Una adolescente de 14 años que había sido reportada como desaparecida la noche del pasado 26 de enero de este año, fue localizada sana y salva por sus familiares y presentada ante las autoridades.

La Policía Nacional informó que los parientes encontraron a la menor en buen estado físico, en las proximidades de la plaza Ulloa, del sector Pekín, en la zona sur de este municipio.

De acuerdo con la denuncia presentada por un familiar, la jovencita había salido de su residencia la noche del 26 de enero de 2026, tras una situación de carácter familiar.

Conforme a lo manifestado, la menor, residente en el sector Los Multis de Pekín y cuyo nombre no fue revelado por la Policía, se ausentó voluntariamente del hogar a raíz de una medida disciplinaria impuesta por un familiar.