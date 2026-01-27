La angustia se apodera de una familia de Santiago por desaparición de una menor de 14 años

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Leslie Michelle Valerio, de 14 años, residente en los Multis del sector Pekín, en la zona sur de esta ciudad, está desaparecida desde la noche del pasado lunes 26 de enero, según informaron sus familiares, quienes se sienten angustiados y solicitan ayuda a las autoridades para su localización.

La adolescente fue vista por última vez en la calle 25 de Pekín donde vive en casa de una tía. Vestía un vestido color blanco, de acuerdo con las imágenes captadas a través de una cámara de vigilancia.

De acuerdo con las versiones de un pariente de la menor de edad, Leslie Michelle habría salido de la vivienda tras supuestamente haber pasado un momento de enojo con su tía que no ha sido identificada.

Se informó que la madre de la niña reside en los Estados Unidos de Norteamérica y está desesperada por la desaparición de su hija, por lo que ruega la colaboración de las autoridades o de cualquier persona que pueda establecer su paradero y reecontratase con su niña sana y salva.

Cualquier información sobre el paradero de Leslie Michelle pueden comunicarse a los números de teléfonos: 809-251-5235 o 1-978 736-0906.