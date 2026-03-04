Loma del Chivo espera ADN y Caasd

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En la Loma del Chivo, Distrito Nacional, claman para que las autoridades recurden que son gente, con derecho a servicios como recogida de basura, arreglo de aceras y contenes, limpieza de cañadas, así como mayor cantidad y calidad de agua potable.

Moradores llaman a la Alcaldía y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caad) a escuchar sus necesidades y a llevar soluciones.

Narran que los desechos generan enfermedades por sí solos y que ese riesgo aumenta por las ratas, cucarachas, moscas y gusanos que llegan a los basureros y luego entran a las empobrecidas viviendas.

Piden reparar las aceras intransitables y los contenes deteriorados hace tiempo.

Del agua, denuncian que solo llega un chorrito tres veces a la semana y en ocasiones sucia, lo que indica contaminación. Esperan igual el saneamiento de las cañadas, para mantener la sanidad.