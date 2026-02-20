CAASD suma otros cuatro camiones para superar problemas sanitarios

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) puso a disposición cuatro nuevos camiones hidrosuccionadores los cuales fueron adquiridos por el Gobierno por un monto de 192 millones de pesos, para fortalecer el Plan de Zona que ejecuta la entidad.

Al hablar durante un acto de entrega realizado en la sede de la institución, su director, Fellito Suberví, explicó que las unidades están equipadas con bombas de presión y turbinas de succión de última generación. Estos camiones permiten impulsar agua a alta presión, destapar tuberías obstruidas, limpiar pozos sépticos y atender diversos problemas del sistema sanitario en el Gran Santo Domingo.

Suberví detalló que el “Plan de Zona” contempla la incorporación de 141 nuevos equipos, entre ellos retroexcavadoras, camiones hidrosuccionadores, grúas de 18 toneladas, camiones volteo, compresores y camiones para brigadas, lo que triplicará la capacidad operativa de la institución.

“Este es un nuevo hito histórico que marcamos en la CAASD, porque estos equipos son de vital importancia para continuar llevando salud y tranquilidad a los residentes en el Gran Santo Domingo, sobre todo en materia de saturación o taponamiento de las redes sanitarias y en caso de inundaciones como un aporte a la solución del drenaje”, indicó el director de la CAASD.

Para garantizar la efectividad del proyecto, destaco que las unidades están conectadas al Centro de Monitoreo de la CAASD, donde cada intervención será registrada y georreferenciada, asegurando transparencia, control en respuestas de las necesidades en cada sector.6