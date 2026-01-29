Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader dejó claro ayer que no es opcional el cumplimiento de la Ley 47-26, sobre Compras Públicas, la cual entra en vigencia hoy para fortalecer la administración pública y hacerla “más confiable”.

“Quiero ser muy claro y muy directo: a partir de hoy, la nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigencia plena y con carácter obligatorio para todas las instituciones del Estado dominicano, sin excepciones”, expresó el jefe de Estado.

El mandatario trató el tema, tras aprobar el decreto 52-26, sobre el nuevo Reglamento de Aplicación General de la Ley 47-25, de Contrataciones Públicas, con lo que se inició un “nuevo ciclo de transformación hacia una administración pública más transparente, eficiente y responsable”.

La firma se realizó en el Palacio Nacional, en presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa; el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el director general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, y la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.

Presidente Abinader

“Cada ministerio, cada dirección, cada órgano público deberá ajustar su gestión contractual a este nuevo marco normativo. Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública, busca fortalecerla; no busca paralizar al Estado, busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable”, puntualizó.

Tanto el presidente Abinader, como Pimentel coincidieron en que el nuevo sistema refuerza la planificación, mejora la competencia, fortalece los controles y promueve una cultura de prevención, porque gobernar bien, también significa anticiparse a los errores y cerrar los márgenes a la discrecionalidad.

El mandatario dijo que que la reforma del sistema de compras alinea a República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional, al asegurar que las reglas permanezcan más allá de cualquier Gobierno.

Ley 47-26

Fue promulgada en julio de 2025 y sus objetivos son modernizar la administración de los recursos del Estado dominicano para lograr la transparencia, trazabilidad y eficiencia.

Esa legislación incluye sanciones penales y apoyo a las micro, pequeñas y medianas Empresas (Mipymes), un 30 % de reserva y nuevas formas de contratación de bienes y servicios.

Director de Compras

Al presentar, Pimentel explicó que desde hoy las instituciones del Estado deben adaptar sus procesos de compras y contrataciones públicas a las normativas de la Ley 47-26 y su reglamento.

Afirmó que esa reforma “nace de una convicción clara: que cada peso del Estado debe ser administrado con transparencia, legalidad, eficiencia y responsabilidad”.

Agregó que desde hoy el Sistema de Contrataciones Públicas entra en una nueva etapa de reglas más claras, procedimientos fortalecidos y responsabilidades definidas.

“Desde hoy, miércoles 28 de enero, la ley y su reglamento serán plenamente vigentes y de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones sujetas al sistema, sin excepciones ni interpretaciones discrecionales”, manifestó.

Consideró que esto implica un cambio cultural profundo, pues “ya no se trata únicamente de cumplir procesos, sino, de comprender que contratar es gobernar”.v