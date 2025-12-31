República Dominicana cierra 2025 con cero muertes por dengue, récord turístico y grandes incautaciones de drogas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

. El Gobierno de República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, informó que alcanzó durante 2025, cifras historias en áreas clave de la vida nacional, las cuales, han venido presentando crecimiento en sus cifras desde 2020.

Entre las acciones destacables del Gobierno está el incremento en la visita de turistas, la implacable lucha contra el narcotráfico, el manejo dado a la tormenta Melissa, centro logístico regional, las acciones dispuestas para mejorar las políticas de transparencia, entre otras.

Turismo

La República Dominicana alcanzó un nuevo hito en el sector turístico, con la entrada de 11,268,973 visitantes en el periodo enero-diciembre 2025, superando así las cifras del año anterior.

Los visitantes por vía aérea incrementaron un 3% respecto a 2019, llegando a los 7,884,421, mientras que los cruceristas aumentaron en 153%, llegando a 2,399,830.

La ocupación hotelera mantuvo su alta demanda y los ingresos turísticos alcanzaron $3,250.4 millones, sobrepasando los números de 2024.

Cero muertes por dengue

El año 2025 concluye, en República Dominicana, con un balance positivo en materia de salud pública, al registrar cero muertes por dengue, como resultado de las acciones preventivas y educativas desarrolladas por el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional.

Por primera vez en un año, el país no reporta fallecimientos asociados a esta enfermedad, lo que ha permitido que la República Dominicana sea reconocida como un referente regional en el control del dengue.

Según el boletín epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica número 50, emitido por la Dirección de Epidemiología, en las últimas cuatro semanas se notificaron 34 casos de dengue, mientras que el acumulado desde la SE-1 hasta la SE-50 del año 2025 asciende a 320 casos, con una incidencia de 3.10, lo que evidencia una reducción del 76 % en comparación con el año 2024.

Logística y recaudación

La Dirección General de Aduanas superó los RD$266,100 millones en recaudaciones, más de RD$11,300 millones por encima del año anterior, con un crecimiento superior al 4.4 %.

En noviembre fue inaugurado el Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), el primer Centro Logístico Aéreo, Industrial y Parque de Zona Franca de la región, con más de 742 mil metros cuadrados de desarrollo.

El complejo generará más de 10,000 empleos directos e indirectos, posicionando a la República Dominicana como un centro de manufactura avanzada, servicios técnicos y distribución internacional.

Lucha contra el Narcotráfico

La República Dominicana incautó más de 48.3 toneladas de drogas en el 2025 mediante operativos conjuntos de seguridad y cooperación internacional, informaron este domingo las autoridades.

En el marco de estas intervenciones, las autoridades arrestaron a 46,367 personas y confiscaron 404 armas de fuego, 18 embarcaciones, decenas de motores fuera de borda, 2,082 vehículos, además de equipos de radionavegación, radios de comunicación y teléfonos celulares.

También se incautaron 58,408 dólares en efectivo y 34,514,785 pesos, entre otras evidencias vinculadas a las redes criminales.

La DNCD informó, además, que con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) se logró la extradición y deportación de 84 fugitivos requeridos por la justicia internacional, como parte de los esfuerzos para desarticular estructuras delictivas transnacionales.

El Gobierno se destacó en su histórica lucha contra el narcotráfico y el crímen organizado, lo que le mereció en reiteradas ocasiones el reconocimiento de Estados Unidos.

Durante el periodo de gestión del Presidente Luis Abinader, se han decomisado 226,046 kilogramos de drogas y detenido 182,815 personas por delitos relacionados con drogas.

Asimismo, se ejecutaron 9,685 allanamientos y 921,823 interdicciones en espacios públicos.

Estás acciones firmes contra el flagelo, motivaron a EE.UU. a solicitar a República Dominicana que presente un candidato para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), siendo postulado para el cargo Lenadro José Villanueva Acebal.

Gestión de Emergencias

El Gobierno también dio una respuesta eficaz al paso de la tormenta Melissa.

El presidente Luis Abinader lideró las acciones de los organismos de socorro ante el paso del fenómeno atmosférico, coordinando esfuerzos para proteger vidas y propiedades. Tras el paso de la tormenta, se dispusieron RD$12,000 millones para asistir a los afectados, con créditos blandos y ayudas directas a productores y comerciantes.

Se realizaron trabajos de reconstrucción de caminos vecinales, reparación de viviendas y acondicionamiento de cañadas.

Lucha contra la Impunidad

El Gobierno continuó en 2025 con las medidas para combatir la impunidad y la corrupción, incluyendo la creación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, reformas legales para endurecer penas por corrupción y lavado de activos, la recuperación de más de RD$6,500 millones en fondos malversados por funcionarios que se desviaron de los principios éticos del ejercicio público, así como la desvinculación de funcionarios señalados en escándalos de corrupción.