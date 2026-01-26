Luis Abinader encabeza desfile conmemorativo del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader encabezó este lunes el desfile conmemorativo del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, acto que marca el inicio del Mes de la Patria y reafirma el compromiso del Estado dominicano con los valores de libertad, soberanía y amor a la nación que legó el Padre de la Patria.

En las palabras centrales del acto, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), Juan Pablo Uribe, resaltó que Juan Pablo Duarte es el dominicano de gloria más pura, como lo definió el historiador Emiliano Tejera, y agregó que su ejemplo debe ser seguido e imitado por su amor, trabajo y sacrificio por la patria.

Uribe manifestó que, al cumplirse 213 años del natalicio del Padre de la Patria, el 26 de enero de 1813, la ocasión resulta propicia para valorar con plena conciencia cívica el liderazgo social y de Estado que representa el presidente Luis Abinader, cuyo trabajo al frente de la nación honra el espíritu duartiano de honestidad, rectitud, decencia y dignidad.

En ese sentido el presidente de CPEP, manifestó que ese compromiso se refleja en una gestión transparente y firme, basada en el principio de tener amigos, pero no cómplices, y en la vocación de trabajar por y para la patria.

Seguir honrando la memoria de Duarte

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, quien destacó a Juan Pablo Duarte como ideólogo de la Independencia Nacional y símbolo de transparencia, pese a la oposición que enfrentó. En ese contexto, afirmó que el presidente Luis Abinader, al igual que el patricio, impulsa una cruzada por la transparencia necesaria para el futuro del país, aun cuando implique sacrificios.

De su lado, la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortés, expresó que todos los dominicanos están llamados a honrar la memoria del patricio y a asumir su pensamiento como referente de ética ciudadana y responsabilidad social. Sostuvo que mantener estos principios presentes en la mente y el corazón permite dejar un legado de trabajo, compromiso social y servicio en el ejercicio de la vida pública.

Desfile Cívico-Militar y Policial

Concluido el acto protocolar, el coronel Pablo Belén Hernández, ERD, comandante de la brigada conjunta del desfile Cívico-Militar y Policial San Francisco de Macorís 2026, solicitó el permiso correspondiente para iniciar el desfile, el cual fue concedido por el presidente de la República.

Posteriormente, el cadete de cuarto año de la Academia Militar Batallas de Las Carreras del Ejército de República Dominicana, Alfred Luis Encarnación Hernández, leyó la Orden del Día emitida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, para rendir honores y exaltar los valores y principios enarbolados por el Patricio Juan Pablo Duarte y Díez.

El desfile inició con la participación de estudiantes de diversos centros educativos de la provincia Duarte seguidos por cuerpos élites del Ejército de República Dominicana, unidades especiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana y fuerzas especializadas de la Policía Nacional, incluyendo los Lince y el SWAT.

Acompañaron al presidente Luis Abinader, los ministros de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Salud, Víctor Atallat; los viceministros para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Morillo, y para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general Ramón Febrillet Rodríguez; así como el inspector general de las Fuerzas Armadas, mayor general Delio Colón Rosario.

También estuvieron presentes los comandantes del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general Floreal Suárez Martínez; y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero Morillo y el obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera.