La dominicana Taína Pimentel enciende “Apostarías por mí”, una producción de Univisión

La dominicana Taína Pimentel continúa expandiendo su proyección internacional tras su impactante participación en el reality show "Apostarías por mí", una producción de Univisión, que actualmente se transmite en México, Estados Unidos y toda Latinoamérica.

Aunque el programa se encuentra filmándose en Brasil, el proyecto pertenece a esta importante cadena internacional y forma parte de su apuesta por formatos de alto impacto en el mercado hispano.

El reality reúne a parejas que enfrentan exigentes pruebas físicas y emocionales, mientras los demás participantes apuestan si lograrán cumplir los retos o no, poniendo a prueba confianza, estrategia y resistencia.

La dinámica dio un giro estratégico con la entrada de Taína como infiltrada del anfitrión de la villa, alterando alianzas y cambiando el rumbo del juego desde su llegada.

Taína Pimentel y Lupillo

Acompañada de su novio, el reconocido cantante mexicano Lupillo Rivera, ambos se han consolidado como la pareja del momento, generando conversación dentro y fuera del reality.

El programa puede disfrutarse descargando la aplicación de ViX, donde está disponible para el público de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

El público puede apoyar y comentar en redes sociales utilizando los hashtags: #Teamtaina y #Tainaylupillo

Con este proyecto, Taína Pimentel continúa llevando el talento dominicano a escenarios internacionales, de gran alcance televisivo.