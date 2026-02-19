Luis Abinader entrega renovada Casa de Arte y consolida la transformación del centro de Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago. – En continuidad con la agenda de inauguraciones que impulsa el desarrollo integral de la provincia, el presidente Luis Abinader entregó este miércoles el remozamiento total de la Casa de Arte INC., una intervención que no solo rescata un patrimonio cultural emblemático, sino que consolida la transformación histórica que vive el centro de Santiago.

La intervención fue ejecutada por la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, bajo la dirección de Ángel de la Cruz, e incluyó mejoras estructurales, adecuación de espacios y trabajos de acondicionamiento general para garantizar instalaciones más dignas y funcionales para artistas, gestores culturales y toda la comunidad.

Durante su discurso, el director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, atribuyó la profunda transformación de la Casa de Arte al liderazgo del presidente Abinader, a quien describió como un gobernante con visión estratégica, capacidad de trabajo incansable y un firme compromiso con el desarrollo definitivo de la República Dominicana.

Sostuvo que el mandatario ha demostrado ser un hombre de hechos, no de palabras, que escucha, se conecta con su pueblo y actúa con determinación, colocando las inversiones donde realmente generan impacto social y económico y aseguró que la transformación que vive Santiago en esta etapa histórica responde a esa visión clara de gobierno, que apuesta tanto por grandes obras de infraestructura como por la recuperación cultural y patrimonial.

En cuanto al remozamiento, De la Cruz explicó que la Casa de Arte fue encontrada en condiciones críticas, con un avanzado deterioro estructural tras más de cuatro décadas sin una transformación integral y señaló que la edificación presentaba filtraciones, áreas prácticamente colapsadas, instalaciones eléctricas obsoletas y espacios inutilizables, a pesar de haber sido escenario de grandes luminarias del arte dominicano como Víctor Víctor, Maridalia Hernández, Juan Luis Guerra, Sonia Silvestre, Fausto Rey y Compay Segundo, entre otras figuras nacionales e internacionales.

Detalló que la intervención incluyó la reconstrucción y reforzamiento estructural del inmueble, modernización completa del sistema eléctrico y de telecomunicaciones, con cableado soterrado en el entorno, restauración de fachadas, adecuación de techos y pisos, así como la reorganización funcional de cada área.

Agregó que se diseñaron nuevos espacios que convierten la edificación en un centro cultural integral: una sala de exposiciones nombrada en honor a Danilo de los Santos, un salón de actos denominado Marcelo Bermúdez, un amplio salón para artes plásticas y formación académica, un área comercial para la venta de artesanías, pinturas y obras literarias y musicales, un espacio bohemio para artistas y un anfiteatro al aire libre bautizado como “Zaguán Cibaeño”, concebido para grandes presentaciones culturales.

Asimismo, indicó que la obra se integra a una transformación más amplia del centro histórico, que incluyó la recuperación del parque Duarte, la intervención de calles emblemáticas y la creación de una plazoleta en honor al carnaval santiaguero, convirtiendo antiguos espacios deteriorados en áreas seguras y de esparcimiento familiar.

De la Cruz subrayó que la renovada Casa de Arte representa “la fresa del bizcocho” de toda esta intervención urbana y cultural, al convertirse en el corazón del bulevar Benito Monción. Afirmó que el espacio no solo será escenario de grandes eventos artísticos, sino también una escuela de formación y un punto de encuentro permanente para la bohemia y el talento joven de Santiago, consolidando a la ciudad como referente cultural del Cibao y del país.

Destacó, además que, bajo la gestión del presidente Abinader, la provincia Santiago ha experimentado una intervención integral sin precedentes, mencionando proyectos como el monorriel y el teleférico que atraviesa el centro histórico, así como la recuperación de espacios urbanos que hoy se convierten en áreas de recreación y dinamización cultural. En ese contexto, afirmó que la rehabilitación de la Casa de Arte es parte de una política coherente de rescate del centro histórico y de fortalecimiento de la identidad cultural santiaguera.

De la Cruz expresó que el momento que vive el país no es casualidad, sino el resultado de un liderazgo excepcional en una etapa clave de la historia nacional, asegurando que Santiago alcanza uno de los puntos más luminosos de ese proceso de transformación que el presidente impulsa en todas las provincias del territorio nacional.

Centro histórico vive una transformación real que devuelve vida y valor al patrimonio cultural de la ciudad

De su lado, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por la recuperación de la Casa de Arte, destacando que lo que hoy vive el centro histórico es una transformación real que devuelve vida y valor al patrimonio cultural de la ciudad. Señaló que esta obra rescata un espacio emblemático por donde pasaron grandes figuras del arte dominicano y afirmó que gracias al trabajo eficiente del Gobierno, Santiago recupera una joya que estaba esperando ser renovada.

Rodríguez subrayó que el presidente está devolviéndole dinamismo al centro histórico, elevando el valor de sus propiedades y reactivando espacios que hoy vuelven a ser punto de encuentro para la cultura y la familia y manifestó que esta intervención en la Benito Monción y en Casa de Arte abre una nueva puerta para el desarrollo cultural, al tiempo que anunció planes para impulsar una semana cultural y festivales artísticos en el lugar. “Lo que usted está haciendo por Santiago quedará grabado en el corazón de todos los santiagueros”, expresó el alcalde, al definir la obra como una de las más significativas para la identidad y el patrimonio de la ciudad.

Estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; la gobernadora provincial, Rosa Santos; la presidenta de la Casa Arte, Rosa Idalia García; el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Ricardo Fondeur Victoria; el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Marcos Santana y en representación del Cluster Turístico de Santiago, Brenda Sánchez.